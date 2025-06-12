AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hindistan'da yaşanan uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hindistan Havayolları'na ait bir uçağın Ahmedabad kentinden kalkış yaptığı esnada düşmesi sonucu yaşanan can kayıplarını üzüntüyle karşılıyor, Hindistan halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Efkan Ala'dan Hindistan Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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