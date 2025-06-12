Efkan Ala'dan Hindistan Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hindistan'da yaşanan uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan Havayolları'na ait bir uçağın Ahmedabad kentinden kalkış yaptığı esnada düşmesi sonucu yaşanan can kayıplarını üzüntüyle karşılıyor, Hindistan halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz."