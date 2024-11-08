Efkan Ala Moskova'da Rusya ile Görüştü - Son Dakika
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Efkan Ala Moskova'da Rusya ile Görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Rusya ile işbirliği konularını ele aldı.

08.11.2024 18:49
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da yapılan Ala-Gruşko görüşmesinde, ikili güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Farklı alanlarda Rus-Türk işbirliğinin durumu ve beklentilerin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Partiler arası etkileşimin genişletilmesi dahil Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü bağların daha da ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, ayrıca egemen eşitlik, karşılıklı saygı, kapsayıcılık ve bölünmez güvenlik ilkelerine dayalı çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna ilişkin küresel konuları da müzakere ettiği ifade edildi.

Ala'nın Rusya'nın başkenti Moskova'daki temaslarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz da eşlik ediyor.

AK Parti heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yetkilileri ile görüşmüş, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik protokol imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Efkan Ala Moskova'da Rusya ile Görüştü - Son Dakika

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