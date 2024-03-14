Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul Projelerini Paylaştı - Son Dakika
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Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul Projelerini Paylaştı

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul Projelerini Paylaştı

Eflani Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Ertuğrul, ilçenin soğuk iklim şartlarına sahip olduğunu belirterek, doğal gazın ilçeye getirilmesiyle ısınma maliyetlerinin düşeceğini ve mahallelerde imar planı yapılmasının avantajlarını açıkladı. Ayrıca, konut sıkıntısını gidermek için Konut Yapı Kooperatifi kuracaklarını, trafik sorununu çözecek çevre yolu projesi üzerinde çalıştıklarını ve yeni iş yerleri yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, Barış Efe Parkı'na sosyal tesisler ekleyeceklerini ve projenin hazır olduğunu belirtti.

14.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Eflani Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Ertuğrul, projelerini paylaştı.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, ilçenin coğrafi konumu itibarıyla soğuk iklim şartlarına sahip olduğunu belirtti.

İlçede kış şartlarında ısınmanın pahalı ve zor olduğunu aktaran Ertuğrul, "Doğal gaz geldiğinde insanlar odun, kömür ve kül taşıma derdinden kurtulacak. Çok daha ucuza, mutfak masrafı kadar bir masrafla ısınmasını da gerçekleştirecek. Bunun çalışmasını 2 yıl önce başlattık. 11 Ocak 2024'te de doğal gazın lisansı çıktı, programa alındı. Bundan sonraki hedefimiz bu çalışmaları önümüzdeki kışa yetiştirmek. İnşallah önümüzdeki yıl ilçemizi doğal gazla ısıtacağız." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, mahallelerde imar planı olmayan yerlerin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İmar planı yapımına da başladık. İmar planı tamamlandıktan sonra doğal gaz ilçe merkezinden sonra mahallelerimize de gelecek. İmar planı yapmanın bir avantajı da mahallelerimizin içinde bulunan bazı arsalar tarım arazisi gözüktüğü için vatandaşlarımız burada konut yapamıyordu. İmar planı gerçekleştiğinde bu olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak."

Ertuğrul, ilçede konut sıkıntısını gidermek için belediye öncülüğünde Konut Yapı Kooperatifi kuracaklarını anlatarak, oluşturulan arsa üzerinde de 100 konutla başlangıç yapacaklarını, insanların kira öder gibi kolay ve uygun şartlarda konutlara kavuşacağını belirtti.

İlçedeki trafik sorununu tamamen ortadan kaldıracak çevre yolu projesinden de bahseden Ertuğrul, açıklamasında "Çevre yoluyla ilgili çalışmalar uzun zamandır devam ediyor ancak kavşak noktalarında bizim imar planımızla örtüşmeyen bazı sıkıntılı yerler vardı. Onların çözümünden sonra çevre yolu da açılıp ilçemizdeki trafik sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak." ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul, ilçeye küçük sanayi sitesi yaptıklarını aktararak, "24 iş yerimiz esnafımıza kiraya verildi ancak bir 30 kadar daha iş yeri talebi var. Farklı ebatlarda 30 iş yerini yine mevcut sanayi sitesinin doğusundaki arsayı kamulaştırmak suretiyle buraya yapacağız. Bunu kooperatif mantığıyla yapacağız. İnsanlar proje başlarken hangi iş yerine sahip olacaklarını baştan bilecekler. Ona göre ödemelerini yapacaklar. Bittikten sonra da anında bu iş yerlerinde çalışmaya başlayabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Efe Parkı'nı 20 yıl önce düzenlediklerini ama parkın ihtiyaca cevap veremez hale geldiğine dikkati çeken Ertuğrul, buraya 500 kişilik düğün salonu ve restoran ile kafeteryadan oluşan sosyal tesis yapacaklarını, bunun da projesinin hazırlandığını, finansmanının hazır olduğunu, sezona yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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