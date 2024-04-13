Karabük\'ün Eflani ilçesinde ağaç altında kalan kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal'ın (27) testereyle kestiği ağacın altında kalması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Ünal, ambulansla Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kesim sırasında Ünal'a yardım eden Y.E, E.S. ve E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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