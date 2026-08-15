Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Eflani'de çıkan anız yangını, orman ve köy evlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ve köy evlerine sıçramadan söndürüldü.
Çemçi köyü Rahmanlar Mahallesi yakınında bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği anız yangını, köy evlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaklaşık 30 dönüm tarım arazisinin etkilendiği yangın alanında ekipler, soğutma çalışması başlattı.
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