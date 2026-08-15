Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Eflani\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eflani'de çıkan anız yangını, orman ve köy evlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ve köy evlerine sıçramadan söndürüldü.

Çemçi köyü Rahmanlar Mahallesi yakınında bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği anız yangını, köy evlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dönüm tarım arazisinin etkilendiği yangın alanında ekipler, soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Karabük, Eflani, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Hindistan’da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Lukaku oynayacak mı Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği kamp kadrosunda 13 eksik Lukaku oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kamp kadrosunda 13 eksik

19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 22:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.