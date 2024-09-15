Eflani'de Köy Yollarının Asfaltlanma Töreni

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Karabük'ün Eflani ilçesinde köy yollarının asfaltlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Hacışaban, Akçakese, Karataş, Ovaçalış ve Ovaşeyhler köylerini Eflani ilçesine bağlayan yolun 7.7 kilometresinin asfalt yapılmasının ardından Ovaşeyhler köyünde tören düzenlendi.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç törende birer konuşma yaptı.

Törende köy sakinleri, Safranbolu mehteran takımının çaldığı marşlara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

KBÜ "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya hak kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ, 2019-2023 yılları arasında yüzde 16 ve üzerinde tasarruf sağlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, enerji verimliliği konusunda kampüste yer alan binalarda ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

Üniversite olarak enerji verimliliğini artırmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını kaydeden Kırışık, "Binalarda enerji verimliliği üzerine aldığımız üstün başarı belgesi ile çevreci ve yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemi bir kez daha göstermiş oluyoruz. Karabük Üniversitesi olarak enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin rol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.