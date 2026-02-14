Eflanili Kadınlar, Eskişehir Belediye Başkanı'na Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eflanili Kadınlar, Eskişehir Belediye Başkanı'na Destek Verdi

Eflanili Kadınlar, Eskişehir Belediye Başkanı\'na Destek Verdi
14.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Eflanili kadınlar, sosyal medyada hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yöresel kıyafetleriyle destek verdi. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, partililerin birlik ve beraberlik içinde çalışarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.

AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısında Eflanili kadınlar, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yöresel kıyafetleriyle destek verdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Beyaz tülbent çemberleri ve şalvarlarıyla salonda yer alan Eflanili kadınlar, Güneş'e destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti kadrolarının dava ve yol arkadaşlığı bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yürüdükleri yolun makam yolu değil, millet yolu olduğunu vurgulayan Salt, bu yolun liderinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.

Eflanili kadınlara hitaben Salt, "Sizler bu millete umut oluyorsunuz, değerlerimize, örf ve adetlerimize sahip çıkıyorsunuz. Bu ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, önceki dönem milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, önceki dönem İl Başkanı Ömer Ayar, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Eskişehir, Mihalgazi, AK Parti, Karabük, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eflanili Kadınlar, Eskişehir Belediye Başkanı'na Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:33:44. #7.11#
SON DAKİKA: Eflanili Kadınlar, Eskişehir Belediye Başkanı'na Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.