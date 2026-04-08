Efsane Teknik Direktör Mircea Lucescu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
08.04.2026 04:19
80 yaşındaki Rumen futbol efsanesi Mircea Lucescu, kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türk futboluna damga vuran Lucescu, A Milli Takım ve büyük kulüplerle pek çok başarı elde etmişti.

Ülkemizde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran 80 yaşındaki efsanevi Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk futbol dünyası, ülkemizde de unutulmaz izler bırakan teknik adamı yayımladığı mesajlarla andı.

A Milli Takım resmi hesabından yapılan açıklamada, Lucescu'nun kalbiyle ilgili rahatsızlıklar sonrası vefat ettiği belirtildi. 34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırada yer alan Lucescu, Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğunu kazandı, ertesi sezon da Beşiktaş'ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

2017-2019 yılları arasında A Millî Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenen Lucescu, oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri millî takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yaptı. 2024 yılından bu yana Romanya Millî Takımı'nda ikinci dönemini geçiren teknik adam, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen 26 Mart'ta Türkiye ile Romanya arasında oynanan 2026 Dünya Kupası play-off maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı.

Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Lucescu, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, Lucescu'nun vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirerek başsağlığı mesajları yayımladı.

