Efteni Gölü Kuş Cenneti Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efteni Gölü Kuş Cenneti Doğaseverlerin Gözdesi

Efteni Gölü Kuş Cenneti Doğaseverlerin Gözdesi
17.08.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Efteni Gölü, doğaseverler için bir kaçış noktası haline geldi. Ziyaretçiler kuşları gözlemliyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlar arasında yer aldı.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkarak bölgedeki eşsiz manzarayı seyretti.

Bazı ziyaretçiler ise gölün hemen kenarında bulunan iskeleye çıkarak doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Geçen yıl 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Hayvanlar, Gölyaka, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efteni Gölü Kuş Cenneti Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 17:39:55. #7.11#
SON DAKİKA: Efteni Gölü Kuş Cenneti Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.