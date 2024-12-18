Ege Aşıklar Bayramı Denizli'de Yapıldı - Son Dakika
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Ege Aşıklar Bayramı Denizli'de Yapıldı

Ege Aşıklar Bayramı Denizli\'de Yapıldı

Denizli'de 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nda 10 halk ozanı sahne aldı.

18.12.2024 23:47
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 2'si yurt dışından olmak üzere 10 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'ndaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aşıklar kendilerini tanıttı.

2'si yurt dışından 10 ozanın katıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Gecede, halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu.

Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen aşıklar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, katılım sağlayan halk ozanlarına teşekkür ederek, "Bu güzel bir yolculuk ve bu yolculuğu birlikte yapıyor olmak, sanatın her türlüsünü, her farklı rengi bir araya getirebiliyor olmak ve bu birlikteliğin sonucunda yüzü gülen insanların şehrinin başkanı olmak bizim için mutlulukların en büyüğü." dedi.

Çavuşoğlu, ozanlara plaket verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Aşıklar Bayramı Denizli'de Yapıldı - Son Dakika

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