Ege Denizi'nde 100'ün Üzerinde Deprem

Güncel

Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.