(MUĞLA) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 15.32'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.