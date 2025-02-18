Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

(İZMİR)- Ege Denizi'nde, saat 16.43'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 16.43 'de, 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171.09 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 6.55 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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