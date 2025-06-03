Ege Denizi\'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken gece yarısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan 5,8'lik sarsıntı çevre illerde de paniğe neden olmuştu.

1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı depremin ardından endişe yaratan bir haber de Ege Denizi'nden geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5,36 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde büyük korku yarattı.