Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
MUĞLA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?