Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.