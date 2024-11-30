Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

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Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın sabahtan itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Frtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.