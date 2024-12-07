Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.