Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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