Ege Maden İhracatçıları Birliği 2 Milyar Dolar Hedefi İçin Yola Çıktı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 13 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısı sonrasında yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve 2030 yılı için belirlenen 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için projelere start verdi. Başkan İbrahim Alimoğlu, 2026-2030 dönemi yol haritasını oluşturduklarını ve odaklanacakları ana başlıkları belirlediklerini açıkladı.

Alimoğlu, önceki dönemde İngiltere, Kazakistan, Özbekistan, BAE, Kenya ve Meksika gibi ülkelere ticaret heyetleri düzenlediklerini belirterek, yeni dönemde Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'a sektörel ticaret heyetleri planladıklarını söyledi. Ayrıca Çin Xiamen Doğaltaş Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu sürdüreceklerini ve fuarı daha verimli hale getireceklerini vurguladı.

TURQUALITY projeleri ve Amorf Tasarım Yarışması'na devam edeceklerini belirten Alimoğlu, bu alanlarda komiteler oluşturacaklarını ifade etti. Enerji ve Orman Bakanlıklarıyla madencilik sorunlarının çözümü için iş birliği yapacaklarını ve üye ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Üye İlişkileri Komitesi kuracaklarını söyledi.

Toplantıda Başkan Yardımcılıklarına İbrahim Altınpınar ve Faik Tokatlıoğlu seçildi. Sektör Kurulu'nda İbrahim Alimoğlu, İbrahim Altınpınar, Mehmet Serter ve Onur Demir görev alırken, Leyla Türk TİM Delegesi, Reyhan Sezgin TÜMMER Temsilcisi, Serdar Sökelen TOBB Madencilik Meclisi Temsilcisi ve Akın Yeşilkaya TARGEV temsilcisi olarak belirlendi.