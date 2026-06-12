Ege Üniversitesi'nde İhaleye Usulsüzlük: 27 Tutuklama - Son Dakika
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Ege Üniversitesi'nde İhaleye Usulsüzlük: 27 Tutuklama

12.06.2026 22:05
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Ege Üniversitesi'nde kamu ihale usulsüzlükleri nedeniyle 47 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 47 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan örgüt elebaşı Ş.Ç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile eski Ege Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerini ardından serbest bırakıldı. Ş.Ç, D.B. ile Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen ve aralarında örgüt elebaşı Ş.Ç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile eski Ege Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Ö.Ö'nün de bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Ş.Ç, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile hastane eski başmüdürü Ö.Ö'nün de arasında yer aldığı 47 şüpheli yakalanmıştı.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğu belirtilmişti.

Örgüt elebaşı Ş.Ç'nin üniversitede herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen fiilen yönetici gibi davrandığı, kendisine üniversitede makam odası tahsis edildiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi'nde İhaleye Usulsüzlük: 27 Tutuklama - Son Dakika

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