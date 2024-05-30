Ege ve İç Anadolu Bölgesinde Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Ege ve İç Anadolu Bölgesinde Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Ege ve İç Anadolu Bölgesinde Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Konya'nın bazı bölgelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

30.05.2024 12:03
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Ege ve İç Anadolu Bölgesinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege ve İç Anadolu Bölgesinde Yerel Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika

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