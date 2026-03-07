Egemen Bağış: "Dünyada Körüklenmeye Çalışılan Bir Sünni-Şii Kavgası Var" - Son Dakika
Egemen Bağış: "Dünyada Körüklenmeye Çalışılan Bir Sünni-Şii Kavgası Var"

07.03.2026 17:41
Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye’nin dünyanın farklı bölgelerindeki krizlerde diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutmaya çalışan bir ülke olduğunu belirterek, "Dünyada körüklenmeye çalışılan ciddi bir Sünni-Şii kavgası var. Aslında bu mübarek günlerde bu ümmeti birbirine düşürmek için uğraşanların neler yaptığını iyi kötü hepimiz takip ediyoruz" dedi.

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Egemen Bağış, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Küresel Politikalar Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası" konferansında NEÜ'lü öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, dekanlar, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Bağış, şunları kaydetti:

"Eskiden dış politikamız biraz Batı'ya bağımlıydı. Türkiye NATO üyesi ve Avrupa Birliği aday ülkesi olarak uzun yıllar müzakerelere başlamak için tarih bile alamamıştı. Türkiye Batı'nın gözünde büyüdükçe budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibiydi. Onların gözünde Türkiye, 'ne olsun, ne ölsün ama hep bize bağımlı olsun' anlayışı vardı. Ama şimdi durumumuz değişti ve geliştik. Bir dönem ordumuzun kullandığı savunma ekipmanlarının yüzde 85'ini yurt dışından temin ediyorduk. Bugün bu oran yüzde 15'lere kadar geriledi. Ben sizin yaşınızdayken birisi 'Türkiye drone teknolojisinde dünyanın en iyilerinden olacak' dese hayal görüyorsun derdim ama inandık ve yaptık. Siz de inanırsanız başarabilirsiniz; bu ülkenin bakanları, rektörleri, büyükelçileri olabilirsiniz."

"Türkiye çoğu zaman diyalog ve diplomasi kanallarını a çık tutmaya çalışan bir ülke olarak öne çıkıyor"

Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafın dışişleri bakanlarını bir araya getirebilen tek ülke Türkiye oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerde de Türkiye çoğu zaman diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutmaya çalışan bir ülke olarak öne çıkıyor. Şu anda hepimizin aklında İran, İsrail, Amerika savaşı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan günlerdir uyku uyumadan muazzam bir diplomasi trafiği yürütüyorlar. Bir an evvel bu krizin son bulması için, akan kanın durması için. Çünkü ölenler maalesef bizim din kardeşlerimiz. Dünyadaki diğer krizlere baktığınız zaman da Afganistan'la Pakistan birbirlerine geçen hafta savaş ilan ettiler. Araya giren kim oldu? Onları yatıştırmak için uğraşan yine Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada körüklenmeye çalışılan ciddi bir Sünni-Şii kavgası var. Aslında bu mübarek günlerde bu ümmeti birbirine düşürmek için uğraşanların neler yaptığını iyi kötü hepimiz takip ediyoruz."

Uluslararası sistemde hukukun ve kurumların zayıfladığı bir sürece girildiğini ifade eden Bağış, "Eskiden uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları daha belirleyiciydi. Bugün ise çok daha karmaşık bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

