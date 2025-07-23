Eğil'de Çevre Etkinliği

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde belediye tarafından Selman köyündeki piknik alanında temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Eğil İçin El Ele, Doğayla Birlikte" sloganıyla Selman köyünde çevre etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve belediye ekiplerinin köydeki piknik alanında çöp topladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Bu anlayışla hareket eden belediyemiz, doğanın bizlere emanet olduğunun bilinciyle Selman piknik alanını tertemiz hale getirdi. Bu etkinlik sadece bir temizlik çalışması değil, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir mirasın ilk adımıdır. Doğayı korumak hepimizin görevi. Temiz bir Eğil için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."