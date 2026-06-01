Eğil\'de Kayıp Hacı Öcal\'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hacı Öcal'ın (30), baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Eğil ilçesinde yaşayan Hacı Öcal'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Öcal'ın son olarak Eğil Baraj Gölü kıyısındaki piknik alanında görüldüğü bilgisine ulaşıldı. İhbarla bölgeye AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına; 1 arama-kurtarma aracı, 5 arama-kurtarma personeli ile 1 dalgıç aracı ve 3 dalgıç personel katıldı. Ekiplerin baraj gölünde yaptığı çalışmada, Hacı Öcal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Öcal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.