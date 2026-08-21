Eğil'de Otomobil Sulama Kanalına Düştü
Diyarbakır Eğil'de otomobil sulama kanalına düştü, 4 kişi kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü.
Kırsal Yatır Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı.
Araç, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerinin ortak çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı.
Kaynak: AA
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