Eğirdir\'de Elma Yüklü Çekici Devrildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde devrilen elma yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı.
Ümran H.'nin (27) kullandığı 73 ABP 842 plakalı elma yüklü çekici, Balkırı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kovada kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
