Eğirdir Gölü'nde 1 Haftada Bin Kerevit Ele Geçirildi

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Eğirdir Gölü'nde 1 haftada bin kerevit pinteri ele geçirildi

Eğirdir'de kaçak Kerevit avcılarıyla mücadele devam ediyor

ISPARTA - Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü'nde sürdürülebilir balıkçılığı korumak amacıyla 1 haftada bin adet kerevit pinteri yakaladı. 15 Kasım'da başlayan kerevit av yasağına rağmen kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor. Kerevit, balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı olup, ülkeye döviz girdisi sağladığı için korunması gereken bir tür olduğunu belirten yetkililer, yasa dışı avcılıkla karşılaşanların durumu ihbar etmelerini istedi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, Eğirdir Gölü'nde doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek için gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Su Ürünleri Mühendisi Bayram Korkmaz, 1 haftada göl çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli yerlerde bin adet kerevit pinterinin yakalandığını bildirdi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği sepetlere el konulduğunu ve bu sepetlerin, gerekli işlemler sonrası Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine bağışlandığını belirtti.

Kaçak avcılıkla mücadele

Korkmaz, Eğirdir Gölü'nde 15 Kasım itibariyle kerevit av yasağının başladığını ancak bazı kaçak avcıların yasa dışı avcılığa devam ettiğini vurguladı. Kerevitlerin üremesinin, balıklar gibi değil, her bireyin yaklaşık 200 yumurta bıraktığı bir süreç olduğunu, bu nedenle yumurtalı bireylerin bu dönemde avlanmasının sürdürülebilirlik açısından zarar verici olduğunu söyledi.

Kerevitin ekonomik önemi

Korkmaz, Eğirdir Gölü'ndeki kerevitin, balıkçılar için ana geçim kaynağı olduğunu ve ülkeye döviz girdisi sağladığını ifade etti. "Bu değerli kaynağı korumak için mücadelemiz devam ediyor," dedi.

Kaçak avcılığı ihbar etme çağrısı

Korkmaz, balıkçılara, herhangi bir kaçak avcılık faaliyetiyle karşılaştıklarında Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ya da Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'na ihbarda bulunmalarını tavsiye etti. Sürdürülebilir balıkçılık için çalışmaların süreceğini belirtti.