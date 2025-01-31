Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılığa Darbe - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılığa Darbe

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Eğirdir Gölü'nde 230 pinter ele geçirilirken, 100 kg canlı kerevit göle salındı. Denetimler sürecek.

31.01.2025 10:57
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Eğirdir Gölü'nde 230 pinter ele geçirildi, 100 kilogram canlı kerevit göle salındı

ISPARTA - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde yasa dışı avcılıkla mücadele aralıksız sürüyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde 230 adet kaçak pinter ele geçirirken, içerisindeki 100 kilogram canlı kereviti tekrar göle bıraktı.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde yasa dışı avcılıkla mücadele sürüyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, gölde gerçekleştirdikleri denetimlerde 230 adet kaçak pinter ele geçirirken, 100 kilogram canlı kereviti yeniden göle bıraktı.

Kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Su Ürünleri ekipleri, 15 Kasım'da başlayan kerevit av yasağı kapsamında geçtiğimi gün Eğirdir- Gelendost ilçesi Yenice Köyü açıklarında denetim yaptı. Yapılan kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan 230 adet pinter ele geçirilirken, içerisindeki 100 kilogram canlı kerevit göle iade edildi.

Sürdürülebilir balıkçılık için denetimler sürecek

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, "Kerevitlerimiz üreme döneminde. Yakaladığımız kerevitleri canlı olarak göle iade ediyoruz. Kerevit pinterlerini ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el koyuyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık adına kontrol faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

Eğirdir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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