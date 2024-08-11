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Eğirdir Gölü'nde meydana gelen su kabartılarında metan gazı ihtimali

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici:

" Su kaynağı olsaydı sudaki fokurdama saatlerce sürerdi, çok büyük bir ihtimalle metan gazından kaynaklı"

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir İlçesine bağlı Eğirdir Gölü'nde meydana gelen su kabartılarının metan gazından kaynaklı olduğu bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Erol Kesici "su kaynağı olsaydı sudaki fokurdama saatlerce sürerdi. çok büyük bir ihtimalle metan gazından kaynaklı" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Balık tutmak amacıyla göle açılan balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Eğirdir Gölü'nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici su kaynağı görünümünde olan kaynamanı metan gazı olduğunu belirterek "Birkaç dakika sonra bu fokurdamanın azalması bize şunu gösteriyor, orada eğer su kaynağı olsaydı sudaki fokurdama saatlerce sürerdi. Keşke bir örnek alınarak metan gazı mı yoksa tatlı su özelliklerine ait su mu olduğunu daha güzeldi. Bana ulaşan videolarda var ama çok büyük bir ihtimalle metan gazından kaynaklı. Keşke su kaynağı olsaydı, gölün su seviyesi artmış olsaydı. Eğirdir Gölü'nün dip kısmında bilinen elli beş tane su kaynağı var ama maalesef ki dip kısmında fazla bir şekilde dip çamuru var. Onların da temizlenmesi gerekiyor" dedi.