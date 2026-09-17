Eğirdir Gölü'ndeki Yeşilada, sonbaharda havadan görüntülendi

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde bulunan Yeşilada, sonbaharda havadan görüntülendi.

Şehir merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan 9 hektarlık tatlı su yarımadası Yeşilada'da, taş temelli ahşap evlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere hizmet veren balık lokantaları ve pansiyonlar bulunuyor.

Aya Stefanos Kilisesi'nin de içinde olduğu ada, ekolojik güzellikleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Eğirdir ilçe merkezinden Yeşilada'ya uzanan güzergahta bulunan Eğirdir Kalesi ile Atatürk'e hediye edilen Can Ada, bölgenin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

Eğirdir ve Yeşilada, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.