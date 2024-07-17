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Eğirdir Gölü yüzeyindeki yosunlar temizlenecek

ISPARTA - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nde, kötü görüntülere ve kokuya neden olan göl üzerindeki yosunlar ot biçme makinası ile temizlenecek.

Göller Bölgesinin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nde otla mücadele etmek için ot biçme makinası alındı. Türkiye'nin dördüncü büyük gölü, içme suyu rezervi bakımından ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir gölündeki otlaşmanın önlenmesi için Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Başkanlığınca yabani ot kesici makinası alındı. Eğirdir Limanı bölgesine getirilen ot biçme teknesi düzenlenen tören ile göle indirildi.

Eğirdir Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mustafa Özer Eğirdir Göl'ünün korunması için elinden geleni yapacağını belirttiği konuşmasında "Gölümüzü temizlemek için ot kesme teknemizi aldık. Bugün de Eğirdir Gölümüze indirdik. Burada bizim önceliğimiz Eğirdir Gölü. Eğirdir Gölümüzün korunması, Eğirdir Gölümüzün temizlenmesi, Eğirdir Gölümüzün su seviyesinin yükseltilmesi için biz elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eğirdir Gölümüzü her zaman önemsedik ve önemsemeye devam edeceğiz. Eğirdir Gölümüz Türkiye'mizin en büyük tatlı su kaynağı. Bu bağlamda bölgemiz için olduğu kadar da ülkemiz için de önemsenmesi gereken bir göl. Hem Eğirdir Belediye başkanı olarak, hem de EKO-BİR başkanı olarak elimi değil, gövdemi taşın altına koymaya hazırım. Önceliğimiz hep Eğirdir Gölü olacak" dedi.