Eğitim-Bir-Sen'den Şiddet Protestosu

23.02.2026 17:05
Eğitim-Bir-Sen, Ahlat'taki okul müdürlerine yönelik saldırıyı protesto etti, şiddete hayır dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi, Ahlat ilçesinde 20 Şubat'ta Abdurahman Gazi İlkokulu Müdürü Kasım Şeker ve Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Erhan Yıldırım'ın saldırıya uğramasını protesto etti.

Olayın yaşandığı Abdurrahman Gazi İlkokulu önünde bir araya gelen sendika üyeleri, okul müdürlerine yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Sendika üyelerinden Abdurrahman Yaşasın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının bilginin, emeğin, sabrın ve geleceğin inşa edildiği kutsal mekanlar olduğunu söyledi.

Eğitim kurumlarının yöneticileri ile çalışanlarının ise toplumun yarınlarını yetiştirmek gibi ağır bir sorumluluğu omuzlarında taşıyan fedakar insanlar olduğunu belirten Yaşasın, "Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren eğitim yöneticilerine yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Ahlat'ta okul müdürü üyelerimize yönelik saldırı yalnızca bireylere yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı eğitime, kamu hizmetine, devlet otoritesine ve toplumun ortak değerlerine yönelmiş açık bir tehdittir." diye konuştu.

Şiddeti meşrulaştıran ve sorun çözme yöntemi olarak gören anlayışın toplumsal barışa zarar verdiğini ve kamu düzenini zedelediğini vurgulayan Yaşasın, şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği sağlanmadan sağlıklı bir eğitim ortamından söz etmek mümkün değildir. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyor, eğitim camiasına yönelen her türlü saldırının karşısında kararlılıkla durduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Yetkili mercilerden beklentimiz, bu saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların hukuk önünde gerekli cezayı alması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesidir. Şiddetin olmadığı, güvenli ve saygı temelli bir eğitim ortamı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Açıklamaya Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Tahir Yoldaş, İlçe Temsilcisi Murat Yılmaz ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

