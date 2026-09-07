Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının beş sorunu için eylem kararlarını yeniledi - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının beş sorunu için eylem kararlarını yeniledi

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının beş sorunu için eylem kararlarını yeniledi
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Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının yaşadığı beş sorunun çözümü için önceki eylem kararlarını yeni eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yeniledi. İkinci nöbet, mesai dışı zorunlu çalışmalar, zorunlu görevlendirmeler, öğrenci gelişim raporları ve kılık kıyafet uygulamalarına ilişkin kararlar sürdürülecek.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin önceki eğitim ve öğretim yıllarında aldığı eylem kararlarını yeni eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yenilediğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, eğitim çalışanlarının devam eden beş sorununun çözülmesi amacıyla eylem kararlarının sürdürüleceği belirtildi.

Eylem kararlarının ikinci nöbet görevleri, mesai dışı zorunlu mesleki çalışmalar, zorunlu görevlendirmeler, öğrenci gelişim raporları ile kılık kıyafet uygulamalarını kapsadığı bildirildi.

Eğitim-Bir-Sen, yetkililere çağrıda bulunarak, eğitim çalışanları ile kurumlarını karşı karşıya getiren uygulamalara son verilmesini ve sorunların kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını istedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının beş sorunu için eylem kararlarını yeniledi - Son Dakika

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