Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesi'nde Nihat Gür tek listeyle yeniden başkan oldu - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesi'nde Nihat Gür tek listeyle yeniden başkan oldu

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Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle Nihat Gür yeniden başkan seçildi. Halk Eğitimi Merkezindeki kongreye STK temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı; Gür, sendikacılığın emeğin korunması ve adaletin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nihat Gür, yeniden başkanlığa seçildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde Nihat Gür, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Gür, sendikacılığın yalnızca ücret ve özlük haklarıyla sınırlı olmadığını, emeğin korunması ve adaletin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kongreye, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
SendikaHakkariEğitimGüncelSon Dakika

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