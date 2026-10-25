Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesi'nde Nihat Gür tek listeyle yeniden başkan oldu

Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nihat Gür, yeniden başkanlığa seçildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde Nihat Gür, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Gür, sendikacılığın yalnızca ücret ve özlük haklarıyla sınırlı olmadığını, emeğin korunması ve adaletin sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kongreye, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.