Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, öğretmen ve öğrenciye yapılan şiddeti kınadı

Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, kentteki bir ortaokulda velinin, öğretmen ve öğrenciyi darbetmesini kınadı.
Şube Başkanı Zeki Öz, Mimar Sinan Ortaokulu önünde yaptığı basın açıklamasında, dün menfur hadiseyle karşılaştıklarını belirterek, "Kendisi de okulun velisi olan kişi saat 14.50 civarında okula gelmiş, izin almaksızın sınıfa girmiş, 1 öğrenci ile 1 öğretmeni diğer öğrencilerin önünde darbetmiş ve tartaklamıştır." diye konuştu.
Olaya müdahale etmeye çalışan ve öğrencisini korumak için çabalayan öğretmenin şiddete uğradığını anlatan Öz, yapılan bu şiddet eyleminin asla kabul edilemeyeceğini, hafife alınamayacağını ve görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.
Öz, öğretmenlere karşı yapılan çirkin davranışı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, saldırının bütün öğretmenlere ve eğitim camiasına yapıldığını ifade etti.
Eğitim-Bir-Sen olarak bu ve benzeri olaylara asla duyarsız kalmayacaklarını, faillerin hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini aktaran Öz, şiddete maruz kalan öğretmen ve öğrenciye geçmiş olsun dileklerini iletti, tepkisini dile getiren velilere de teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da AA muhabirine, Vali Mustafa Yavuz ve Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin'in bilgilendirildiğini belirtti.
Hukuki sürecin takibi konusunda avukat görevlendirildiğini vurgulayan Akbaş, "Yöneticilerimiz ve kurum avukatımızla yeniden okul müdürlüğünde öğretmenlerimizle toplantı yaptık. Hukuki süreç, Valimiz Mustafa Yavuz ve tüm kurumlarımız tarafından titizlikle takip ediliyor. Öğretmenlerimizin her zaman yanlarındayız." ifadesini kullandı.
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