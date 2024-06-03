Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı, Öğretmenlik Meslek Kanunu\'na ilişkin basın açıklaması yaptı

Güncel

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Öğretmenlik meslek kanunun 2 yıl önce çıktığını dile getiren Şeker, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM gündemine gelmesini istiyoruz. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır. Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır." dedi.