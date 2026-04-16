Bornova'dan, Okullarda Şiddete Karşı Tek Ses: "Karanlığa Teslim Olmayacağız"

(İZMİR) - Bornova Belediyesi bünyesindeki eğitim emekçileri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için yarım gün iş bıraktı. Eylemde artan şiddetin münferit değil, ihmal sonucu olduğu vurgulanarak okullarda acil güvenlik önlemleri talep edildi. DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, Türkiye'de yaşam hakkının en temel sorun haline geldiğini söyledi.

Bornova Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmen, eğitmen ve antrenörler; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıları protesto etmek amacıyla yarım gün iş bıraktı. DİSK Genel-İş ile birlikte gerçekleştirilen eylemde, artan şiddetin münferit değil, ihmalin sonucu olduğu vurgulandı.

Çamdibi BELGEM binasında yapılan basın açıklamasına, Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri eğitmenleri, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları ile spor kursları eğitmenleri de katılarak dayanışmayı büyüttü.

"Sadece tepki değil, örgütlü bir uyarı"

Eğitim emekçileri adına yapılan açıklamada, okullarda yaşanan şiddetin artık toplumsal bir sorun haline geldiği belirtilerek, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin güven duygusunun ciddi şekilde zedelendiği kaydedildi.

Eylem boyunca sık sık: "Karanlığa teslim olmayacağız", "Yaşamak haktır, susma haykır", "Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Okulda şiddet istemiyoruz" sloganları atıldı.

Nazlıoğlu: "Artık en temel hak olan yaşamı konuşuyoruz"

DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'de her geçen gün artan şiddet olaylarının toplumun tüm kesimlerini tehdit ettiğini vurguladı.

Nazlıoğlu, ülkede kadınların, çocukların, öğretmenlerin ve işçilerin can güvenliğinin kalmadığını, toplumun her gün yeni bir kriz ve şiddet olayıyla karşı karşıya kaldığını, eğitim kurumlarında yaşanan saldırıların geleceği doğrudan hedef aldığını, bu nedenle sendikaların ve emekçilerin birlikte hareket etmek zorunda olduğunu belirtti.

Yaşam hakkının bugün en temel mesele haline geldiğini ifade eden Nazlıoğlu, örgütlü mücadelenin sadece ekonomik değil, toplumsal sorunlara karşı da sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Talepler net: Güvenli okullar hemen şimdi

Eğitim emekçileri açıklamada yetkililere: Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, uzman personel sayısının çoğaltılması, psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve şiddeti önleyici kalıcı politikaların hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Açıklama, "Bu eylem yalnızca bir tepki değil, örgütlü bir uyarıdır" sözleriyle son buldu.