Eğitim Gücü-Sen Başkanı Özat, TEÇ-SEN, BASK, HEP-SEN, Adalet-Sen yöneticilerini ağırladı

(ANKARA) -Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ile Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ve Adalet-Sen yöneticileri, Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat'ı ziyaret etti. Görüşmelerde ğitim çalışanlarının gündemi ile kamu çalışanlarının ortak kazanımlarına yönelik konular değerlendirildi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, sendika genel merkezine gerçekleştirilen iki ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özat, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel ve Genel Başkan Yardımcısı Salih Burçin Poyraz ile yaptıkları görüşmede, eğitim çalışanlarının gündemindeki konulara ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Özat, Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Yunus Şimşek, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek ve Adalet-Sen Genel Başkanı Niyaz Dülger ile de bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmenin kamu çalışanlarının ortak kazanımları için gerçekleştirildiğini kaydeden Özat, ziyaretlerinden dolayı sendika yöneticilerine teşekkür etti.