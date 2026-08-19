Eğitim Gücü Sen'den Tayin Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Gücü Sen'den Tayin Açıklamaları

Eğitim Gücü Sen\'den Tayin Açıklamaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özat, bakanlıkla görüşerek tayin taleplerini çözmeye çalıştıklarını duyurdu.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, il emri, psikolojik danışman ve rehberlik normu ile ikinci il dışı tayin taleplerine ilişkin, "Sahadan gelen taleplere duyarsız değiliz. Sosyal medyada yazmakla değil, bizzat bakanlıkla görüşerek çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, il emri, psikolojik danışman ve rehberlik normu ile ikinci il dışı tayin konularında açıklamalarda bulundu. Başkan Özat, "İl emri konusunda bakanlıkta Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Özat, "Bakanlık bürokrasisi mevcut durumda il emrine sıcak bakmamaktadır. İlerleyen süreçte uygulanması öngörülmediği bizlere aktarıldı. İl emri konusunda nihai kararı Bakan Bey tarafından bildirilecektir. Öğretmenlerin yıllarca zor bölgelerde görev yaptıktan sonra istedikleri illere tayin olamamasındaki temel sorunu, yalnızca il emri üzerinden değerlendirilmemelidir. Emeklilik sistemi başta olmak üzere atama ve yer değiştirme sistemindeki farklı sorunlar da mevcut tıkanıklıkta etkilidir. Aile birliği, sağlık ve diğer mazeretler anayasal haklarla doğrudan ilişkilidir. Tayini gerçekleşmeyen Eğitim Gücü Sen üyeleri için hukuki destek sağlanacak ve gerekli davalar ücretsiz açılacaktır" diye konuştu.

Psikolojik danışman ve rehberlik normuna ilişkin de bilgi veren Özat, "Yıllardır 'Okul varsa psikolojik danışman olmalı' anlayışıyla bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bakanlıkla yapılan görüşmelerde, müstakil müdürlüğü bulunan okullara liselerden başlanarak kademeli şekilde psikolojik danışman ve rehberlik normu verilmesinin planlandığı bizlere aktarıldı. Norm Kadro Yönetmeliği değişikliği çalışmaları da devam etmektedir. Norm düzenlemesinin yazıldığı, ilgili hukuk birimleri ve farklı bakanlıklardan görüşlerin beklendiği bizlere bildirildi. Bu sürecin ardından düzenleme Bakan onayına sunulacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin kesin bir takvim vermek mümkün değildir. Daha önce mart ayı civarında tamamlanması öngörüldü ancak süreç gecikti" dedi.

'İKİNCİ İL DIŞI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Öğretmenlerden yoğun şekilde gelen ikinci il dışı tayin talebini de Bakanlığa ilettiklerini belirten Özat, "Yapılan görüşmelerde mevcut atama ve yer değiştirme süreçleri nedeniyle takvim oldukça sıkışık. Bakanlık tarafından şu an için ikinci il dışı tayine ilişkin yürütülen bir çalışma veya belirlenmiş bir takvim bulunmamaktadır. Yalnızca ikinci bir tayin hakkı verilmesi yeterli olmayacaktır. Öğretmenlerin tercih edebileceği gerçek ve yeterli sayıda boş kontenjan bulunması önemlidir. Eğitim Gücü Sen'in ikinci il dışı tayin döneminin gerçekleştirilmesi ve öğretmenlere açılacak kontenjanların artırılması için Bakanlık nezdindeki görüşme ve yazışmalar sürmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak sahadan gelen taleplere duyarsız değiliz. Sosyal medya platformu olan Twitter'da yazmakla değil, bizzat Bakanlıkla görüşerek çözmeye çalışıyoruz. İkinci il dışı talebini görüşmelerle ve yazışmalarla gerçekleştirmeye, açılan yer sayısının artırılması için mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Gücü Sen'den Tayin Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye’den İsrail’in Ebu Zuhur saldırısına kınama Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
TFF’ye meydan okumuştu PFDK’dan Mahmut Uslu’ya kötü haber TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber

15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
15:04
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:01
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 15:28:39. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Gücü Sen'den Tayin Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.