Eğitim Gücü Sen: İdari gecikme öğretmene ödetilmemeli - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen: İdari gecikme öğretmene ödetilmemeli

Eğitim Gücü Sen: İdari gecikme öğretmene ödetilmemeli
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 1095 günü tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişindeki gecikmelerin hak kaybı yaratmaması gerektiğini söyledi. Özat, norm fazlası öğretmenlerin resen atanması konusunda 8 Eylül itibarıyla kadrolu olanların atanmayacağı yönünde dönüş aldıklarını da açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 1095 günlük fiili çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle hak kaybına uğramaması gerektiğini belirterek, "Süre dolmuşsa hak doğmuştur. İdari gecikmenin bedelini öğretmen ödememelidir" dedi.

Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadroya geçiş sürecinin idari işlemlerin hızına bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. Özat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenin hakkı, idari işlemlerin hızına bağlı olmamalıdır. 1095 günlük fiili çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçiş işlemlerindeki olası gecikmeler nedeniyle tek bir günlük dahi hak kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz. Süre dolmuşsa hak doğmuştur. İdari gecikmenin bedelini öğretmen ödememelidir.

Ayrıca, norm fazlası sözleşmeli öğretmenlerin kılavuzda 31 Ağustos tarihinin esas alınması nedeniyle, kadroya geçecek olmalarına rağmen sözleşmeli statüde değerlendirilerek resen atanmaları konusu da gündemimizde. Bu konudaki taleplerimizi de ilettik. 8 Eylül itibarıyla kadrolu olan öğretmenlerin resen atanmayacağı yönünde dönüş aldık. Öğretmenleri ilgilendiren her konuda sahadayız; haklarının takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Gücü Sen: İdari gecikme öğretmene ödetilmemeli - Son Dakika

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