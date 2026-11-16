Eğitim Gücü Sen, proje okulu öğretmenleri için bir ayda 8 mahkemeden lehe karar aldı

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, proje okullarında 4 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin yeniden atanma taleplerinin reddedilmesine karşı açtığı davalarda, bir ay içerisinde 8 bölge idare mahkemesinden üyeleri lehine karar çıktığını açıkladı.

Eğitim Gücü Sen, "proje okullarında 4 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin yeniden atanma taleplerinin reddedilmesine karşı" yürüttüğü hukuk mücadelesine ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, Erzurum, Kayseri, Bursa ve Adana Bölge İdare Mahkemelerinde görülen davalarda, üyeleri lehine kararlar alındığını belirterek, "İstinaf mahkemeleri, başvurularımızı kabul ederek ilk derece mahkemelerinin ret kararlarını kaldırdı ve dava konusu atamama işlemlerinin iptaline hükmetti" denildi.

Kararlarda, öğretmenlerin yeniden atanma süreçlerinde nesnel, somut ve yargısal denetime elverişli değerlendirme kriterlerinin bulunmamasının hukuka aykırılığına işaret edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, liyakat ve hukuk devleti ilkelerinin esas alınması gerektiği vurgulandı. Bu kararlar, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin haklarının korunması ve atama süreçlerinde objektif kriterlerin uygulanması açısından son derece önemli bir kazanımdır.

Eğitim Gücü Sen olarak liyakatin esas alınması, hukuki güvenliğin sağlanması, keyfi uygulamaların önlenmesi, öğretmenlerin mesleki haklarının korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hak verilmez, mücadeleyle kazanılır."