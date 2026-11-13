Eğitim-İş'in 2027 MEB bütçe raporu, satın alma gücünde yüzde 2,54 kayıp gösterdi - Son Dakika
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Eğitim-İş'in 2027 MEB bütçe raporu, satın alma gücünde yüzde 2,54 kayıp gösterdi

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Eğitim-İş\'in 2027 MEB bütçe raporu, satın alma gücünde yüzde 2,54 kayıp gösterdi
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Eğitim-İş'in MEB bütçe raporuna göre 2027 teklifinde bütçe TL bazında yüzde 26,5 artsa da satın alma gücü yüzde 2,54 azaldı. Sendika, MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesindeki payının yüzde 9,02'ye, milli gelir içindeki payının yüzde 2,21'e gerilediğini açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim-İş, 2027 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçe teklifine ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunda, bütçenin TL bazında yüzde 26,5 artmasına rağmen enflasyon karşısında reel olarak gerilediğini açıkladı. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesindeki payının yüzde 9,02'ye, milli gelir içindeki payının ise yüzde 2,21'e düştüğünü belirten sendika, eğitim bütçesinin satın alma gücünün yüzde 2,54 azaldığını bildirdi.

Eğitim-İş Genel Merkezi, hazırladığı "2026-2027 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Değerlendirmesi" raporunun sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bütçe, siyasi iktidarın ekonomik ve toplumsal tercihlerini en açık biçimde ortaya koyan belgedir. Eğitim-İş olarak hazırladığımız 2026-2027 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Değerlendirmesi raporunda, rakamsal artışların ardındaki reel gerilemeyi ve okulların karşılanmayan temel ihtiyaçlarını verilerle ortaya koyduk. 2027 teklifinde MEB bütçesi TL bazında yüzde 26,5 artsa da merkezi yönetim bütçesindeki payı yüzde 9,02'ye, milli gelir içindeki payı ise yüzde 2,21'e gerilemiştir. MEB bütçesindeki artış, Ekim 2025 – Ekim 2026 dönemindeki yüzde 29,77 olarak açıklanan yıllık enflasyonun altında kalmış, bütçenin satın alma gücü yüzde 2,54 gerilemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi ise yüzde 31,35 oranında nominal artış göstermiş, enflasyonun üzerinde kalarak reel olarak yüzde 1,22 artmıştır.

Her beş okuldan birinin özel okula dönüştüğü, öğrenci başına kamu harcamasının OECD ortalamasının yarısından dahi aşağıda kaldığı bu tabloda; tüm öğrencilere ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek ve temiz içme suyu, kadrolu temizlik ve güvenlik personeli ile eğitim emekçilerine insanca yaşamaya yetecek ücretlerle güvenceli istihdamın tesis edilmesi 2027 bütçesinin temel önceliği olmalıdır. Eğitime verilen önem ve ayrılan bütçe, Cumhuriyet'in geleceğine ilişkin bir tercihtir. Çocuğun kaderini ailesinin gelirine, okulun durumunu velinin bağışına, eğitim emekçisinin yaşamını güvencesizliğe terk eden bu anlayışı kabul etmiyoruz. Eğitim-İş olarak laik, bilimsel, çağdaş, kamusal, parasız ve karma eğitim hakkını, Cumhuriyet'in aydınlanma mirasını ve emeğin onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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