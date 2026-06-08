Eğitim İş'ten Kapatma Tepkisi - Son Dakika
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Eğitim İş'ten Kapatma Tepkisi

08.06.2026 20:33
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Eğitim İş, Safranbolu'daki lisenin birleştirilmesini eğitim hakkına darbe olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Eğitim İş Genel Merkezi, Karabük'teki Safranbolu Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde birleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Sendika, kararın fiilen kapatma anlamına geldiğini belirterek, "Bu karar eğitim hakkına, mesleki eğitime ve tarihi eğitim yuvalarına vurulmuş açık bir darbedir" açıklamasında bulundu.

Eğitim İş Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığının Karabük'te bulunan Safranbolu Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin kararını eleştirdi. Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"MEB, Karabük'te bulunan Safranbolu Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim öğretim dönemi sonunda Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde birleştirileceğini duyurmuştur. Fiilen 'kapatma' anlamına gelen bu karar; eğitim hakkına, mesleki eğitime, öğretmenlere ve tarihi eğitim yuvalarına vurulmuş açık bir darbedir.  Safranbolu Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 50 bin nüfuslu ilçede kız meslek programı uygulayan tek lisedir. Birleştirilecek olan okulda Çocuk Gelişimi gibi temel bölümler mevcut değildir. Kapatılması veya başka bir liseyle birleştirilmesi, kız çocuklarının mesleki eğitimin hakkının gasp edilmesidir."

Mevcut ekonomik koşullarda öğrencilerimizin Karabük il merkezindeki okullara gidebilmesi mümkün değildir. Tüm bunlar sonucunda çocuklarımız ya tarikat ve cemaatlerin kuşatmasındaki imam hatiplere ya çocuk işçiliğinin yasal kılıfı MESEM'lere ya da eğitimden tamamen kopmaya mahküm edilecektir. Karara kılıf olarak kullanılabilecek sayısal veriler de mevcut değildir. Okulun mevcut öğrenci sayısı (52), kapatılmayı gerektirecek seviyenin üzerindedir. Okulun büyümesi ve gelişmesi için öğrencilerin ve velilerin talep ettiği yeni bölümlerin açılması bizzat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kasıtlı olarak reddedilmiştir. Geçtiğimiz yıl ticaret programı uygulayan lisenin kapatılmasının ardından şimdi de bu okulun hedef alınması, Bakanlığın sözde 'mesleki eğitimi geliştirme ve destekleme' ilkesiyle çelişmektedir."

Kaynak: ANKA

Safranbolu, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim İş'ten Kapatma Tepkisi - Son Dakika

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