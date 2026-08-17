Eğitim-İş'ten MEB'e Mazeret Tayinleri Tepkisi - Son Dakika
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Eğitim-İş'ten MEB'e Mazeret Tayinleri Tepkisi

Eğitim-İş\'ten MEB\'e Mazeret Tayinleri Tepkisi
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Eğitim-İş, mazeret tayinlerinin Anayasa gereği olduğunu vurgulayarak MEB'i eleştirdi.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) mazerete bağlı yer değiştirme uygulamalarına ilişkin, "Mazerete bağlı yer değiştirme hakkı bir lütuf değil, Anayasa'nın 41. maddesiyle güvence altına alınmış bir haktır" açıklamasını yaptı.

Eğitim-İş Genel Merkezi, mazeret tayinlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sendika, uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde mazeret tayinleri konusundaki sorunları ve çözüm önerilerini ilettiklerini belirtti.

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin ile Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy'un, MEB Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek il ve ilçe emri verilmesine ilişkin talepleri doğrudan ilettiği bildirildi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaptığımız tüm uyarılara rağmen, geçtiğimiz hafta açıklanan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, bir kez daha binlerce eğitim emekçisini mağdur etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar şunu çok iyi bilmelidir ki; mazerete bağlı yer değiştirme hakkı bir lütuf değil, Anayasa'nın 41. maddesiyle güvence altına alınmış bir haktır.

Mazeret tayini hakkı; uzatılmış tercih süreleriyle değil, öğretmenin mazeretini ve mağduriyetini ortadan kaldıracak politikalarla çözüme kavuşabilir.

Yaratılan mağduriyetler, bir sonuca varmayan ek tercih haklarıyla değil; mazeret tayini hakkının gereği olarak il ve ilçe emrinin derhal uygulanması ve öğretmenin mağduriyetini kökten çözecek adımların atılmasıyla son bulabilir.

Eğitim-İş olarak, MEB'in kendi sorumsuzluğunun, plansızlığının ve liyakatsizliğinin faturasını eğitim emekçilerine ödetmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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