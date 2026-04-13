Eğitim-İş'ten Milli Eğitim Akademilerine Tepki - Son Dakika
13.04.2026 23:44
Eğitim-İş, Milli Eğitim Akademilerini iktidarın öğretmen yetiştirme projesi olarak eleştirdi.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Merkezi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademilerinin 13 Nisan 2026 itibarıyla 7 ilde 12 şube ile faaliyete başlamasına tepki gösterdi. Sendika, bu yapının öğretmen yetiştirme sürecini bilimsel ve pedagojik ilkelerden uzaklaştırdığını savundu.

Eğitim-İş Genel Merkezi, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kurulan Milli Eğitim Akademileri, bugün (13 Nisan 2026) itibarıyla 7 ilde 12 şube ile faaliyetlerine başladı. Süslü ambalajlarla kamuoyuna sunulan bu projenin ardındaki asıl niyeti görüyor ve uyarıyoruz: Milli Eğitim Akademisi, siyasi iktidarın kendi öğretmenini yetiştirme projesidir!"

Bugün kapılarını açan bu yapılar; öğretmen yetiştirmeyi evrensel ve bilimsel pedagojik ilkelerden kopararak, iktidarın kendi politik kadrolarını üretme niyetinin en somut adımıdır. Eğitim fakültelerinin içini boşaltan, diplomalarımızı ve Türkiye'nin uzun yıllara dayanan öğretmen yetiştirmeye yönelik akademik birikimini yok sayan bu sistem; siyasi kadrolaşmaya yasal kılıf hazırlamaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu bağlamıyla Milli Eğitim Akademilerinin getirdiği katmerli mülakat sistemiyle öğretmenlik mesleği, bilgi ve birikimle değil, uygunluk ve sadakatle ölçülen bir alana dönüştürülmektedir."

Kaynak: ANKA

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
