Eğitim-İş Üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları\'nın 100. Yılında Anıtkabir\'i Ziyaret Edecek

Hatay'da 2 Araçta Gizlenmiş 620 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.