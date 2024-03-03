Eğitim-İş Üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Eğitim-İş Üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Edecek

Eğitim-İş Üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları\'nın 100. Yılında Anıtkabir\'i Ziyaret Edecek

Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'e yürüyecek. Üyeler, miting taleplerine red cevabı verilmesi üzerine basın toplantısı düzenleyecek ve ardından 'Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız' sloganıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

03.03.2024 00:21  Güncelleme: 00:23
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Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında, saat 15.00'te, Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın tabulünün 100. yılında Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'e yürüyecek. Üyeler, Ankara Valiliğinin miting taleplerine red cevabı vermesi nedeniyle 3 Mart Pazar günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Eğitim-İş, basın toplantısının ardından "Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız" sloganıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA

Anıtkabir, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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