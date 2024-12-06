Eğitim Neferleri Ödül Töreni Araklı\'da Yapıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, "Eğitim Neferleri Kitap Okuma Yarışması" ödül töreni organize edildi.
Araklı Kaymakamlığı ve Araklı Belediye Başkanlığının desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.
Törene, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Araklı Jandarma Komutanı Üsteğmen Seyit Özköksal, Araklı Emniyet Müdürü Veli Göçmen, Araklı Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ, Köprübaşı Milli Eğitim Müdürü Dursun Yazıcı, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Özyurt ve davetliler katıldı.
Yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödül ve başarı belgeleri, Kaymakam Akın tarafından verildi.
Organizasyona emeği geçenlere ise protokol üyelerince çeşitli hediyeler sunuldu.
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