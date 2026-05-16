Eğitim Sempozyumu Kayseri\'de Gerçekleşti

16.05.2026 15:18
Kayseri'de 'Hangi Eğitim, Nasıl Bir Gelecek' sempozyumu, eğitimdeki gelişmeleri ele aldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Büyük Sanat Vakfı tarafından "Hangi Eğitim, Nasıl Bir Gelecek" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, eğitimle ilgili çeşitli rakamlar paylaştı.

Türkiye'nin, tüm okullarında internet bağlantısı bulunan nadir ülkelerden olduğunu belirten Demirli, bu yıl 250 milyondan fazla ders kitabının ücretsiz dağıtıldığına dikkati çekti.

Demirli, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'ndaki (TIMSS) yerine değinerek, şöyle konuştu:

"Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortalamalarının düşme eğiliminde olmasına rağmen, Türkiye'nin yükselme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki bizim için bazı alanlarda yeterli değil. Bunun için de gayet ciddi politikalar ve çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. PISA'da 2003-2022 yılları arasında en az yüzde 35, en fazla yüzde 43 iyileşme olduğunu da bilmenizi arzu ederim. TIMSS'de de aynı durum söz konusu. Matematik ve fen puanlarında 4. sınıf ortalamalarında yükselme olduğunu görüyorsunuz yıllar içinde. 8. sınıf ortalamalarında da yükseldiğimizi görüyoruz. Ülkeler arasında bulunduğumuz sırayı çok beğendiğimizi söyleyemeyiz. Ancak yıllara kıyasla baktığımızda büyük bir gelişmenin, kırılmanın, yükselmenin de olduğunu söyleyebiliriz."

Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm yetkinlikleri kazanmış, erdemli, milli, manevi ve kültürel değerlere bağlı insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, çocukların vatansever, üretken, ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik duygusuna sahip, iradeli, sağlıklı, sorgulayıcı ve merhametli olmasını istediklerini vurguladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da eğitim ve öğretimin birbirini tamamladığını, eğitimle ilgili dünyadaki gelişmeler takip edilirken geçmişteki uygulamalardan da yararlanılması gerektiğini söyledi.

Toplumun sadece yasalarla, yazılı kurallarla yönetilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Akar, "Mutlaka bizim içselleştirmemiz gereken bazı değerler sisteminin ortaya konulması lazım. Bunların toplum tarafından içselleştirilmesi, anlaşılması ve buna göre herkesin davranışlarını toparlaması lazım." diye konuştu.

Akar, çocuklara 4-12 yaş arasında mutlaka değerler sisteminin ve temel bilimlerin yüklenmesi gerektiğini, bunun çok başarılı bir şekilde geçmişte uygulandığını kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek de Anadolu'nun ortasında Türkiye'ye sürekli katma değer üreten bir şehirde eğitimle ilgili programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sempozyum, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
