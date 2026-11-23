(ANKARA) - Eğitim Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada öğretmenlerin ekonomik koşullarını, özlük haklarındaki kayıpları, güvencesiz istihdamı ve mesleki özerkliklerine yönelik uygulamaları eleştirdi. Öğretmenlerin temel sorunlarının görmezden gelindiğini belirten sendika, "Öğretmenlerin ihtiyacı olan şey övgü dolu sözler değil, yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesidir" açıklamasında bulundu.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını belirterek ekonomik, sosyal ve özlük haklarına ilişkin sorunların çözülmesini istedi.

Dünya genelinde Öğretmenler Günü'nün 5 Ekim'de kutlandığını hatırlatan sendika, Türkiye'de 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak ilan edilmesinin 12 Eylül askeri darbesi dönemine dayandığına dikkat çekti.

"ÖĞRETMENLERİN GERÇEK SORUNLARI HAMASİ NUTUKLARLA ÖRTÜLÜYOR"

Eğitim Sen, 24 Kasım'ın Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul etmesi bakımından tarihsel önem taşıdığını belirtirken günün 12 Eylül darbecileri tarafından ilan edilmesini eleştirdi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde öğretmenler 5 Ekim'i 'Dünya Öğretmenler Günü' olarak kutlarken, Türkiye'de 12 Eylül darbecilerinin ilanı olan 24 Kasım; gerçeklerin üzerinin hamasi nutuklarla örtüldüğü bir güne dönüştürülmüştür. Süslü övgülerin havada uçuştuğu ancak öğretmenlerin en temel sorunlarının ısrarla yok sayıldığı bir 24 Kasım'ı daha karşılıyoruz."

"ÖĞRETMENLER VERİ GİRİŞ MEMURUNA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Öğretmenlik mesleğinin giderek değersizleştirildiğini savunan Eğitim Sen, ortak yazılı sınav uygulamaları ve e-Okul Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) üzerinden öğretmenlere ek iş yükü getirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Öğrencinin öğrenme sürecini bir bütün olarak ele alan pedagojik değerlendirme terk edilerek, öğretmenlerden her bir öğrencinin her bir sorudan aldığı puanı tek tek sisteme girmesi istenmekte; eğitim emekçileri binlerce mekanik işlemle boğuşan birer 'veri giriş memuru'na dönüştürülmektedir" denildi.

Söz konusu uygulamanın öğretmenlerin mesleki ve pedagojik özerkliğini zayıflattığını savunan sendika, öğretmenlerin zamanının eğitim faaliyetleri yerine evrak ve veri giriş işlemleriyle tüketildiğini ifade etti.

"EMEĞİMİZ GİDEREK DEĞERSİZLEŞMEKTEDİR"

Öğretmenlerin maaşlarının artan barınma, gıda ve ulaşım giderleri karşısında yetersiz kaldığını belirten Eğitim Sen, eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarındaki kayıpların derinleştiğini savundu.

Sendika, okullardaki yardımcı hizmetli ve memur eksikliği nedeniyle öğretmenlerin eğitim dışındaki idari ve fiziki işlerle de ilgilenmek zorunda bırakıldığını belirtti.

Eğitim Sen, idari ve teknik personel ile yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların da eşitsiz çalışma koşulları ve angarya işlerle karşı karşıya kaldığını ifade ederek tüm eğitim emekçilerinin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

"HÜKÜMETİN DEĞİL, HALKIN ÖĞRETMENLERİYİZ"

Öğretmenlerin mesleki özerkliğinin korunması gerektiğini belirten sendika, kariyer basamaklarına dayalı eşitsizliklere, güvencesiz istihdama, mülakat uygulamalarına ve siyasi kadrolaşmaya karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Açıklamada, "Dünyanın her yerinde eğitim emekçileri geçici hükümetlere değil; öncelikle öğrencilerine, bilime ve halka karşı sorumludur. İktidarın mesleğimizi değersizleştiren, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran ve emeğimizi güvencesizleştiren tüm politikalarına rağmen, hükümetin değil halkın öğretmenleri olmakta kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

"ÜCRETLİ VE SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMA SON VERİLMELİ"

Okullarda öğretmen açığı bulunmasına rağmen çok sayıda genç öğretmenin atanmayı beklediğine dikkat çeken Eğitim Sen, mülakat uygulamalarının ve güvencesiz çalışma koşullarının sona erdirilmesini istedi.

Sendikanın açıklamasında, "Öğretmen emeğini ucuzlatan ücretli ve sözleşmeli istihdam politikalarına derhal son verilmeli; atama bekleyen tüm meslektaşlarımızın kadrolu ve güvenceli biçimde öğrencileriyle buluşması sağlanmalıdır" denildi.

Eğitim Sen, öğretmenlerin yanı sıra idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların da ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi çağrısında bulundu.

Sendika, açıklamasını "Haklarımız, onurumuz ve geleceğimiz için bütün eğitim ve bilim emekçilerini ortak talepler etrafında birleşmeye ve örgütlü mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz!" sözleriyle tamamladı.