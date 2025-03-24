Eğitim-Sen'den Akademik Boykot Kararı

(ANKARA)- Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından üniversitelerin akademik boykotuna ilişkin, "Eğitim Sen olarak, bu gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde (25 Mart Salı günü) bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır. Bilinmelidir ki, yükseköğretim alanında yürütülen bu mücadele asla yalnız bırakılmayacaktır. Eğitimin tüm kademelerinden eğitim emekçilerinin dayanışması ve desteğiyle bu sürecin kamuoyunda görünür kılınması, hepimizin sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasına ülke genelinde tepkiler sürüyor. Çoğu üniversitede öğrenciler bu kararı protesto etmek amacıyla akademik boykot kararı aldı. Yaşananlara ilişkin Eğitim-Sen de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkenin genel siyasal ve toplumsal atmosferinden bağımsız değildir. Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalar, üniversitelerin özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve topluma karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen baskıcı politikalar, geldiğimiz noktada daha da derinleşmiş; üniversiteleri özgür düşünce, tartışma ve bilimsel bilginin üretildiği mekanlar olmaktan uzaklaştırmıştır.

Son olarak, diploma geçerliliği üzerinden yürütülen merkezi denetim ve baskı mekanizmaları; rektörlük atamaları, kayyım uygulamaları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinin tek tipleştirilmesi gibi antidemokratik uygulamalarla birleşmiş; yükseköğretim kurumlarının özerkliği ve özgür iradesi hedef alınmıştır.

Bu gidişata karşı öğrenciler birçok üniversitede boykot ve direniş kararları almakta, üniversitelerin insan, toplum ve doğa yararına bilim üretme ilkesi savunulmaktadır. 'Öğrencilerin olmadığı bir yerde üniversite olmaz, ders yapılamaz' Bu haklı çıkıştan hareketle çok sayıda üniversitede akademisyenler, öğrencilerle dayanışma içinde dersleri boş bırakma ve hizmet üretmeme yönünde irade ortaya koymuştur.

Eğitim Sen olarak, bu gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde (25 Mart Salı günü) bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır. Bu kararımız, alandaki fiili gelişmelerle ve akademik kamuoyunun talepleriyle uyumludur. Hizmet üretmeme kararının tüm eğitim ve bilim emekçilerini kapsayacak şekilde genişletilmemesi, tabanda bu konuda henüz yeterli bir hazırlığın olmamasıyla ilgilidir. Bu durum, sendikamızın taban iradesine dayalı karar alma ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak bilinmelidir ki, yükseköğretim alanında yürütülen bu mücadele asla yalnız bırakılmayacaktır. Eğitimin tüm kademelerinden eğitim emekçilerinin dayanışması ve desteğiyle bu sürecin kamuoyunda görünür kılınması, hepimizin sorumluluğudur.

Bu kapsamda; şubelerimizin, öğretim elemanı üyelerimizi hizmet üretmeme kararı konusunda bilgilendirmeleri, diğer alanlardaki üyelerimizin ise dayanışmayı yükseltecek çalışmalar yürütmeleri, üniversitelerdeki öğrencilerle ve akademisyenlerle birlikte ortak mücadele zeminini büyütmeye dönük adımlar atmaları önemlidir. Bu süreç, özerk,demokratik üniversite ve özgür bilim idealini savunan herkesin birlikte yol yürümesiyle kazanılacaktır."