Eğitim-Sen'den Akademik Boykot Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim-Sen'den Akademik Boykot Kararı

Eğitim-Sen, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından üniversitelerde bir günlük hizmet üretmeme kararı aldı.

24.03.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından üniversitelerin akademik boykotuna ilişkin, "Eğitim Sen olarak, bu gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde (25 Mart Salı günü) bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır. Bilinmelidir ki, yükseköğretim alanında yürütülen bu mücadele asla yalnız bırakılmayacaktır. Eğitimin tüm kademelerinden eğitim emekçilerinin dayanışması ve desteğiyle bu sürecin kamuoyunda görünür kılınması, hepimizin sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasına ülke genelinde tepkiler sürüyor. Çoğu üniversitede öğrenciler bu kararı protesto etmek amacıyla akademik boykot kararı aldı. Yaşananlara ilişkin Eğitim-Sen de bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkenin genel siyasal ve toplumsal atmosferinden bağımsız değildir. Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalar, üniversitelerin özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve topluma karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen baskıcı politikalar, geldiğimiz noktada daha da derinleşmiş; üniversiteleri özgür düşünce, tartışma ve bilimsel bilginin üretildiği mekanlar olmaktan uzaklaştırmıştır.

Son olarak, diploma geçerliliği üzerinden yürütülen merkezi denetim ve baskı mekanizmaları; rektörlük atamaları, kayyım uygulamaları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinin tek tipleştirilmesi gibi antidemokratik uygulamalarla birleşmiş; yükseköğretim kurumlarının özerkliği ve özgür iradesi hedef alınmıştır.

Bu gidişata karşı öğrenciler birçok üniversitede boykot ve direniş kararları almakta, üniversitelerin insan, toplum ve doğa yararına bilim üretme ilkesi savunulmaktadır. 'Öğrencilerin olmadığı bir yerde üniversite olmaz, ders yapılamaz' Bu haklı çıkıştan hareketle çok sayıda üniversitede akademisyenler, öğrencilerle dayanışma içinde dersleri boş bırakma ve hizmet üretmeme yönünde irade ortaya koymuştur.

Eğitim Sen olarak, bu gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde (25 Mart Salı günü) bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır. Bu kararımız, alandaki fiili gelişmelerle ve akademik kamuoyunun talepleriyle uyumludur. Hizmet üretmeme kararının tüm eğitim ve bilim emekçilerini kapsayacak şekilde genişletilmemesi, tabanda bu konuda henüz yeterli bir hazırlığın olmamasıyla ilgilidir. Bu durum, sendikamızın taban iradesine dayalı karar alma ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak bilinmelidir ki, yükseköğretim alanında yürütülen bu mücadele asla yalnız bırakılmayacaktır. Eğitimin tüm kademelerinden eğitim emekçilerinin dayanışması ve desteğiyle bu sürecin kamuoyunda görünür kılınması, hepimizin sorumluluğudur.

Bu kapsamda; şubelerimizin, öğretim elemanı üyelerimizi hizmet üretmeme kararı konusunda bilgilendirmeleri, diğer alanlardaki üyelerimizin ise dayanışmayı yükseltecek çalışmalar yürütmeleri, üniversitelerdeki öğrencilerle ve akademisyenlerle birlikte ortak mücadele zeminini büyütmeye dönük adımlar atmaları önemlidir. Bu süreç, özerk,demokratik üniversite ve özgür bilim idealini savunan herkesin birlikte yol yürümesiyle kazanılacaktır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Sen'den Akademik Boykot Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:31:42. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim-Sen'den Akademik Boykot Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement