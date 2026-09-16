Eğitim Sen'den MEB'e materyal sandığı başvurusu, okullar arası imkan farkına dikkat çekildi - Son Dakika
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Eğitim Sen'den MEB'e materyal sandığı başvurusu, okullar arası imkan farkına dikkat çekildi

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Eğitim Sen\'den MEB\'e materyal sandığı başvurusu, okullar arası imkan farkına dikkat çekildi
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Hürriyetçi Eğitim Sen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında okullar arasındaki imkan farklılıkları nedeniyle "materyal erişim sorunu" yaşandığını belirterek, tüm anaokulu ve ilkokullara standart "Maarif Modeli Eğitim/Materyal Sandığı" gönderilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında okullar arasındaki imkan farklılıkları nedeniyle "materyal erişim sorunu" yaşandığı belirtilerek, tüm anaokulu ve ilkokullara standart "Maarif Modeli Eğitim/Materyal Sandığı" gönderilmesi talebiyle bakanlığa başvurulduğu belirtildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen'den Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan başvuruya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığınız tarafından uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; ezbere dayalı anlayıştan uzaklaşarak beceri temelli, bütüncül ve derinlemesine öğrenmeyi destekleyen; okul öncesinde ve ilkokullarda öğrenme merkezleri ve çok boyutlu değerlendirme sistemleriyle güçlendirilmiş bir vizyon ortaya koymaktadır. Söz konusu modelin getirdiği etkinlik, süreç ve uygulama odaklı yeni yapının başarıyla sürdürülebilmesi, sınıflarda zengin ve nitelikli materyal kullanımını zorunlu kılmaktadır. Ancak sahadan sendikamıza ulaşan bildirimler ve gözlemlerimiz neticesinde, okullarımızın fiziksel ve ekonomik olanakları arasındaki farklılıklar nedeniyle ciddi bir 'materyal erişim sorunu' yaşandığı tespit edilmiştir.

Büyük şehirlerdeki donanımlı okullarda teknoloji destekli ve tasarımsal uygulamalar rahatlıkla yürütülebilirken; imkanları kısıtlı ve kırsal bölgelerdeki okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz kukla, eğitim kartları, oyun kutuları ve benzeri temel öğretim materyallerini temin etmekte güçlük çekmektedir. Bu durum eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedelemekte ve modelin amaçlanan verimlilikle uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tüm okullarımızda nitelikli ve standart bir şekilde hayata geçirilebilmesi adına; okul öncesi ve sınıf öğretmenlerimizin kullanımına yönelik çeşitli eğitim materyallerini içeren 'Maarif Modeli Eğitim/Materyal Sandığı' hazırlanarak Bakanlığınıza bağlı tüm anaokulları ve ilkokullara ivedilikle gönderilmesi hususunda Bakanlığa başvurduk."

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanlığıTürkiye YüzyılıGüncelSon Dakika

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